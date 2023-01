“Sabía que iba a morir. Fue algo instintivo": joven que desarmó a tirador

De acuerdo con medios locales, el sospechoso, identificado como Huu Can Tran, siguió su camino y entró en otro establecimiento cercano, en donde un civil fue el encargado de desarmarlo.

El sujeto tiene de 72 años y es a quien se le atribuye el tiroteo masivo durante las celebraciones del Año Nuevo Lunar asiático en California.

El joven es identificado como Brandon Tsay, un programador de 26 años que se encontraba en el establecimiento Lai Lai Ballroom & Studio en Alhambra, observando a unos bailarines cuando vio al sospechoso, quien le apuntaba con un arma de fuego.

“Mi corazón se hundió, sabía que iba a morir”, declaró al New York Times. “Ese momento, fue instintivo. Algo ocurrió allí. No sé qué me pasó”, agregó.