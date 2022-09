Minuto a minuto: príncipes William y Carlos se encuentran con la reina Isabel

6:39 a.m.: La primera ministra del Reino Unido, Liz Truss, publicó en su cuenta de Twitter un mensaje de apoyo, diciendo que sus sus pensamientos están con la monarca y su familia.

"Todo el país estará profundamente preocupado por las noticias del Palacio de Buckingham a la hora del almuerzo. Mis pensamientos, y los pensamientos de las personas en todo el Reino Unido, están con Su Majestad la Reina y su familia en este momento".

The whole country will be deeply concerned by the news from Buckingham Palace this lunchtime.



My thoughts - and the thoughts of people across our United Kingdom - are with Her Majesty The Queen and her family at this time.