¿Recuperación de Venezuela?: un escenario para ver más allá de las redes

Una burbuja

Basta con recorrer las calles de la capital del vecino país, dice la mujer, para darse cuenta de la burbuja en la que está inmersa. “Hay cientos de afiches de conciertos de grandes artistas al que solo podrán ir quienes puedan pagar entre 60 y 5.000 dólares. ¿Quiénes realmente pueden destinar el dinero para darse estos lujos? ¡Pocos!”, sostiene.

La realidad de Viloria, quien estuvo por fuera de su país 6 años, se entremezcla con la que puede observar y vivir Alberto García.

Él es un hombre que lleva más de 30 años dedicado a la reparación de electrodomésticos en Caracas y conoce, por experiencia, las distintas etapas por las que ha atravesado Venezuela en los últimos años.

“Por allá, en 2015, la situación de este país se vino abajo. Las personas comenzaron a irse y las cosas se pusieron muy feas, y con ellas la posibilidad de que yo pudiera trabajar. Si iba a hacer una reparación no había repuestos, todo fue complicado”, describe García.

Recuerda Alberto que los años más críticos fueron en 2017 y 2018, cuando le tocó caminar diariamente decenas de kilómetros para poder ir y regresar de su trabajo.

“No había gasolina, la electricidad se iba todos los días. Venezuela, en ese momento, sin duda tocó fondo. La verdad fueron muy duros esos años que tuvimos que vivir, todavía los padecemos, pero al menos no con tanta intensidad”, narra García.

El hombre indica que desde 2020, posterior al peor pico de la pandemia, “las cosas mejoraron”, pero con esa mejoría también llegó “el alto costo de la vida”. “Si bien me llaman para hacer reparaciones y me pagan, ese dinero no me alcanza para comprar los productos caros que hay en los anaqueles, porque todos son importados”, señala.

Entendiendo el escenario. Para el economista venezolano y director de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, “Venezuela no se ha arreglado”, sino que por el contrario es el reflejo de una economía que en ocho años se contrajo casi 80 % y lo que ve en la actualidad es “una estabilización en el foso”.

“Lo que vemos ahora es una economía que dejó de caer y que algunos sectores se están reactivando de forma muy débil, de forma muy desigual, porque es una mejora que no ha sido extensiva a todos los ciudadanos, ni a todas las regiones”, explica.

Esa situación es vista por Oliveros como “signos muy leves” de mejora que están ocurriendo en la economía que se traducen en un “aire fresco” para la población, las empresas, para los que viven en Venezuela. “Todo esto está lejos de una mejora estructural que corrija los efectos tan profundos de la crisis de estos últimos años”.

Blanca Vera Azaf, periodista económica y jefa de redacción de HispanoPost, asegura que para entender la realidad actual de Venezuela hay que entender que desde hace tres años, después de 16 años, no hay control de precios ni control bancario, así como saber que en 2017 Estados Unidos impuso una serie de sanciones, entre ellas la imposibilidad de vender petróleo, lo que impidió el flujo de divisas al Gobierno.

Lo anterior produjo que la escasez y el desabastecimiento se agudizara. “El sector público estuvo golpeado y el sector privado no pudo seguir comprando divisas al Gobierno, lo que impidió las importaciones”, expone Vera.

“En 2019 Maduro decide levantar el control cambiario, y el sector privado, por primera vez en casi dos décadas, pudo empezar a importar directamente, sumado a la eliminación de los aranceles de importación. Estos factores de apertura le han dado la posibilidad de que el Gobierno acceda a recursos y los invierta”, manifiesta la periodista.

Así las cosas, lo que se puede observar es que hay un grupo de empresarios que “están operando con mayor libertad”, lo que ha motivado el surgimiento de emprendimientos que han requerido de personal. “Es por eso que muchos venezolanos que se fueron están regresando para trabajar en el país”, asegura Vera.

Entre tanto, Rafael Arráiz Lucca, historiador venezolano, señaló a EL HERALDO que la frase “Venezuela se arregló” no es precisa, pese a que la situación económica ha mejorado tres años, desde que la economía se fue dolarizando.

“Ha habido ciertas medidas de orden ortodoxo en lo económico que han traído una mejoría en la situación económica venezolana. Después de los dos años de pandemia el turismo ha comenzado a recuperarse lentamente, algo que se pudo ver en Semana Santa con la cantidad de viajeros que llegaron a la isla de Margarita, donde la ocupación hotelera creció de manera evidente”, señala el académico.

Este escenario, a criterio de Arráiz Lucca, no denota la posibilidad de un “país promisorio por delante”, pero es imposible no señalar que ha habido una mejoría económica a partir de las medidas liberales que el Gobierno ha tomado.