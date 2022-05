¿Quién es Payton Gendron, el joven que asesinó a 10 personas en Buffalo?

Payton Gendron, de 18 años, es el señalado de disparar y matar a diez personas en un supermercado de Buffalo el pasado sábado.

Gendron, que había sido definido previamente como un supremacista blanco, fue detenido sin derecho a fianza, bajo los cargos de homicidio en primer grado, y comparecerá por primera vez este martes por la mañana ante el juez.

Estaba motivado por el odio, dijeron las autoridades. Y es que el supermercado Tops, donde se llevó a cabo el tiroteo, está ubicado en el corazón de la comunidad afroamericana de Buffalo.

Payton Gendron se trasladó en un vehículo desde Conklin, una localidad a 320 kilómetros al sureste de Buffalo, donde vivía con sus padres. Al parecer había llegado a la ciudad un día antes, iba armado y estaba equipado con un chaleco antibalas y un casco protector en el que llevada adosada una cámara por la que retransmitió en vivo su crimen en Twitch.

Los funcionarios dijeron que 11 de las 13 personas a las que disparó el sospechoso blanco eran afroamericanos.

El delito podría costarle la cadena perpetua, ya que en el estado de Nueva York no existe la pena de muerte.

Tras el tiroteo, que acabó también con la vida de un agente de seguridad del supermercado, se entregó voluntariamente a la policía.



El New York Times añadió que el joven se declaró en el primer interrogatorio "no culpable" y aceptó un abogado de oficio tras asegurar que no puede costearse uno privado para su defensa.