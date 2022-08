Euforia en Chile por la inauguración del primer Ikea en Sudamérica

Eduardo, por su parte, dijo conocer "la versión de Ikea en otros países" y quiso saber "cómo es la chilena", por lo que no le importaron las casi tres horas que debió esperar para acceder a la tienda, que definió como "una bonita experiencia".

"Por lo que he visto son los mismos productos y precios, no me acuerdo porque la última vez fue en Italia hace como dos años, pero en general creo que los productos están bastante razonables para la calidad y la variedad también, me sorprendió", afirmó.

"La verdad es que lo trajeron todo, lo he visto a la rápida, pero creo que trajeron toda la línea de productos que tienen en otros países. Eso me sorprendió bastante", agregó.