Alias Colombia habría ordenado asesinato de periodista británico en Amazonía

‘Colombia’ fue detenido a finales de diciembre por violar la libertad condicional que le fue otorgada en octubre pasado, después de pagar 15.000 reales de fianza y haber aceptado ser monitoreado con tobillera electrónica y sin poder salir de Manaos.

Las autoridades “tratan” a ‘Colombia’ como brasileño, pero no se tiene totalmente clara la identidad y nacionalidad del acusado.

Cuando fue vinculado por testigos a la muerte del periodista y del indigenista, ‘Colombia’ se presentó ante las autoridades con un documento peruano, pero también portaba otro brasileño a nombre de Rubens Villar Coelho.

Por usar dos identidades, ‘Colombia’ fue detenido y posteriormente las autoridades lo identificaron como Rubén Darío da Silva Villar, de nacionalidad colombiana, pero tampoco ese origen ha sido comprobado plenamente.

Tras la confesión de dos de los siete acusados del doble asesinato, los cuerpos de Phillips y Araújo fueron encontrados sin vida en cercanías de Atalaia do Norte, a donde habían viajado para recoger informaciones para el libro del periodista británico.

Uno de esos acusados, Edvaldo da Costa Oliveira, hermano de Amarildo y quien solo habría ocultado los cadáveres, pasó a ser considerado también como autor material, porque fue el encargado de recibir las armas y llevarlas a los asesinos, informó este lunes Fontes.

Además de Colombia y de los dos autores materiales, también está preso otro de los hermanos de Amarildo: Oseney da Costa Oliveira, quien estaría en la embarcación que transportó al periodista y al indigenista.

Las audiencias, que estaban previstas para esta semana, fueron postergadas para ser realizadas entre el 20 y 22 de marzo por cuestiones "técnicas" alegadas por el equipo investigador.

Phillips, colaborador de The Guardian, escribía sobre las amenazas contra los indígenas en el Valle do Javari, una de las regiones con mayor número de grupos étnicos no contactados en el mundo y donde la pesca y la caza furtiva conviven con el narcotráfico y la piratería.