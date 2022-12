Ya he firmado mi renuncia en caso de impedimento médico: papa Francisco

Según estadísticas, dice el papa, entre el 42 y el 46 % de los abusos se producen en ámbito familiar o en el barrio, y se tapan.

"Nosotros hacíamos lo mismo hasta que saltaron los escándalos en Boston (EEUU) en torno a 2002. ¿Por qué? Mi explicación es esta: no hay fuerza suficiente para encararlos. Ojo, comprendo que no sepan cómo encararlos, pero no los justifico".

"Primero la Iglesia los tapaba -relata-, luego tuvo la gracia de ampliar la mirada y de decir 'no', hasta las últimas consecuencias".

Sobre la situación en Ucrania dice: "Hacemos lo que podemos. No hacen caso. Lo que pasa en Ucrania es de terror. Hay una crueldad enorme. Esto sí que es gravísimo y es lo que continuamente denuncio".