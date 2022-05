Varios heridos en Nueva York al desatarse el pánico por un falso tiroteo

Varias personas resultaron heridas la pasada madrugada en un estadio de Nueva York al desatarse el pánico cuando varias personas confundieron ruidos con disparos y provocaron una estampida.



El suceso reflejó el nerviosismo que se vive en Estados Unidos tras los recientes tiroteos en una escuela en Uvalde (Texas) y en un supermercado de Buffalo (Nueva York), así como varios incidentes violentos con mucha repercusión en el metro neoyorquino.



Los hechos tuvieron lugar al término de un combate de boxeo entre Gervonta Davis y Rolando Romero en el Barclays Center, la cancha donde habitualmente disputan sus partidos los Brooklyn Nets de la NBA, que ya se estaba vaciando tras la pelea.

Panicked crowd inside the Barclays. People running after the Tank Davis fight. Not sure what happened pic.twitter.com/OgwdwWQaU0