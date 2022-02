Obispo Rubén Jaramillo no se irá de Buenaventura tras amenazas de muerte

Monseñor Rubén Darío Jaramillo, obispo de Buenaventura (Valle), afirmo que no se ira del puerto vallecaucano a pesar de las amenazas de muerte que ha recibido en su contra.

“Estaremos aquí con las botas pantaneras puestas para a ir a esos lugares donde no se nos permita”, indicó monseñor Jaramillo en BLU radio.

Y añadió, “Es un terreno muy disputado, allí históricamente ha habido presencia del ELN y con la llegada de grupos de autodefensas se ha complicado la situación en la zona. La gente está confinada en los barrios. La Policía me acompaña, no me preocupa tanto mi seguridad, sino la de la comunidad”.