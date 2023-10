Murió exreina de belleza Jaqueline Carrieri luego de someterse a una cirugía

Amigos cercanos y colegas también expresaron su dolor en las redes sociales. Vanesa Lana, una amiga, escribió: “¡No lo puedo creer, no caigo! ¿Vos te tenías que ir? Una persona tan hermosa, tan llena de vida. La vida es muy injusta, ay querida Jaqui, me quedan todos tus recuerdos, tus consejos, las risas, los llantos, los hermosos momentos compartidos arriba del escenario haciendo lo que amamos! Gracias, gracias por todo Jaqui, ¡siempre vas a estar en mi corazón! ¡Seguí llenando de glamour el cielo!”.

Jorgelina Olivera, otra amiga cercana, también le rindió homenaje: “todos los que tuvimos el placer de conocerte y compartir contigo sabemos lo maravillosa persona que fuiste, una mujer bella en todo sentido, siempre con tu sonrisa y tu glamour. Sinceramente tu partida me tomó de sorpresa e incluso todavía no termino de creerlo. Gracias, mil gracias por haber llegado a mi vida y pintarla de tanta alegría y felicidad. Compartir contigo fue un placer y estaré eternamente agradecida. Que Dios te reciba en su gloria, no es un adiós, sino un hasta pronto mi bella y querida Jaquelin”.