Joven perdona infidelidad de su pareja a cambio de una rinoplastia

“Le dije en ese momento que me seguiría viendo con él, si me pagaba la operación de nariz que realmente quería porque me generó inseguridades. Al mismo tiempo no quería que mi tiempo se desperdiciara porque ¿y si me vuelve a engañar?", dijo la mujer en el video.

Luego de esto, la ‘tiktoker’ señaló que su pareja volvió a serle infiel y que dio por terminada su relación; sin embargo, quedó satisfecha con la operación que se hizo. Cabe mencionar que la cirugía en promedio cuesta entre $9 y $11 millones de pesos.