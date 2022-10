Mujer enterrada viva se salvó gracias a su reloj inteligente

Con lo que no contaba su expareja es que Young Sook An, minutos antes de ser enterrada viva, logró llamar con su reloj al 911 y enviar un mensaje de auxilio a su hija desde su smart watch.

Tras luchar por varios minutos para salir de la fosa en que la había sido arrojada, la mujer logró huir y caminar varios minutos hasta encontrar un lugar para refugiarse y fuera hallada por las autoridades que tenían su ubicación, gracias al su reloj inteligente.

Please call 911 if you see them and DO NOT approach! #PleaseShare #MissingEndangered #PleaseHelp pic.twitter.com/HHGWIdCGZC