Canino fue abandonado porque su jaula no cabía debajo del asiento de un avión

El hecho se registró en el Aeropuerto Internacional Charlotte-Douglas, ubicado en Charlotte, Carolina del Norte y el canino iba en compañía de su dueña quien, al parecer, no pudo meter la jaula debajo del asiento del avión.

El canal local ‘7 News’, de la cadena de noticias ‘CNN’, reveló que la mujer implicada en el caso tiene una discapacidad visual y no tenía cómo pagar el transporte de Baby Girl en la bodega.

“Baby Girl no fue abandonada en el aeropuerto. La entregué. Yo no habría ido en el avión. Me habría quedado sin hogar. Me hubiera quedado en las calles de Carolina del Norte con mi mascota si hubiese sabido que corría peligro”, dijo la mujer a dicho medio.