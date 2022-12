El mundo se despide de Benedicto XVI

Por su parte, el cardenal Vincent Nichols, arzobispo de Westminster y presidente de la Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales, dijo: “Me entristece profundamente saber de la muerte del Papa Benedicto. Será recordado como uno de los grandes teólogos del siglo XX. Recuerdo con especial afecto la notable Visita Papal a estas tierras en 2010″.

I am deeply saddened to learn of the death of Pope Benedict. He will be remembered as one of the great theologians of the 20th century.

I remember with particular affection the remarkable Papal Visit to these lands in 2010. pic.twitter.com/2fOoU50zVF