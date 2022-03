“Me siento libre”: exembajador de Nicaragua que se rebeló ante Ortega

“Ese testimonio me hizo llorar en la madrugada en mi casa y dije: (tiene) la misma edad de mi niña, con la diferencia de que a mi niña voy, la abrazo, la beso, hago mis oraciones con ella, pero Támara Dávila no puede ver a su hija, no la puede abrazar”, relató.

“¿Que ideología puede justificar eso? Eso ya no es político, ya es otra cosa. Y los que somos cristianos sabemos de qué hay cosas que no tienen justificación (...) Impedirle a una madre que vea a su hija de cinco años, no es política, no es justicia, eso es otra cosa”, reprochó.