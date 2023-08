Millón y medio de personas reciben al Papa en Lisboa, Portugal

"Tenemos los sentimientos a flor de piel, es un encuentro brutal", decía Marta, una joven española que viaja con un grupo de 300 peregrinos de distintos países y que, de esta JMJ, se lleva la convicción de que "Dios siempre está ahí, es ese amigo que está aunque no te diga nada".

También desde España ha llegado Hugo, convencido de que "venimos todos con la misma intención que es cambiar el mundo".

Mireia Suárez es una boliviana de 28 años que ha viajado desde Alemania para vivir su segunda JMJ y se lleva "un mensaje que invita a levantarse y salir del confort y estar atenta a los demás".

La española Ana García no tenía una idea preconcebida y se ha sorprendido con esta aventura. "No creo que sea una experiencia que me vaya a cambiar la vida, pero la voy a recordar el resto de mi vida"