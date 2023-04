No esperamos menos que el levantamiento de sanciones: Maduro sobre cumbre

"Una vez que depositen, vamos a México otra vez, requisito sine qua non. Si no hay cumplimiento del acuerdo de México, olvídense de ese camino, no hay forma", reiteró Maduro.

El presidente dijo que la reunión convocada por Petro, en la que no participarán representantes de Venezuela, es "una conferencia para el respeto de la soberanía" de Venezuela y "para buscar el levantamiento de todas las sanciones sin condicionamiento de ningún tipo".

"No aceptamos menos de esa conferencia de Bogotá, el levantamiento de todas las sanciones para que Venezuela tenga la libertad comercial, la libertad financiera, la libertad económica de su actividad normal para poder recuperar todo lo que hay que recuperar, para que se acabe el chantaje, la coerción, la coacción, la agresión permanente sobre nuestra economía", insistió.