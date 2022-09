“Lo de matar lo dejamos a las bestias”: el papa Francisco sobre la eutanasia

Para el papa es difícil de entender esto cuando Occidente ha vivido la experiencia de la migración y citó el ejemplo de Argentina. También habló de los "peligros de los populismos en los estados", que hace "que nazcan los mesías del populismo".

"El populismo nace así, cuando hay un nivel muy bajo, y entonces surgen los mesías", añadió el sumo pontífice.

El papa evitó hablar de las próximas elecciones en Italia, pero afirmó que "en los últimos 20 años ha habido 20 gobiernos". "No condeno y no critico, pero no sé explicarlo", dijo.