“Está saliendo de Colombia y no asistirá a la cumbre”: opositor sobre Guaidó

Asimismo, García sostuvo que entre las delegaciones que asistirán a la cumbre en Bogotá hay un acuerdo para que en la reunión no participe la oposición venezolana ni tampoco el oficialismo: "Hay un acuerdo entre todas las delegaciones que vienen, el gobierno de Venezuela, el Gobierno de Colombia y el de Estados Unidos, para que en esa cumbre no participe ni el gobierno de Venezuela, ni quien nos oponemos a ellos. Es decir, no puede estar ni el Gobierno ni la oposición en la cumbre de mañana", afirmó.

Vale mencionar que este lunes, Guaidó reiteró que en los últimos días se han "elevado las amenazas" en su contra en Venezuela, donde ha denunciado que el Gobierno ordenó su encarcelamiento, en medio de la campaña que lleva a cabo el político de cara a las primarias del 22 de octubre, cuando una coalición antichavista definirá un candidato unitario para las presidenciales.