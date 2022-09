El inesperado cambio en el testamento de Isabel II y a quién dejó por fuera

Aunque recientemente había circulado un rumor de que la niña no era del agrado de la reina, debido a que no asistió a la celebración de su primer año, nadie había dado pie a asegurar que no tendría acceso ni a una sola alhaja de las 300 que conforma la selecta colección de quien fuera la máxima soberana de Reino Unido las últimas 7 décadas.