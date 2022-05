Mundo 08:18 PM

EE. UU. limita el uso de vacuna de J&J por riesgo de raros coágulos de sangre

La FDA señaló que la autorización de emergencia del suero de J&J se restringirá ahora a los mayores de 18 años para quienes no hay otras vacunas disponibles o no sean apropiadas médicamente, o quienes no quieran recibir otra vacuna.