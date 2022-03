Kremlin dice que si Zelenski da orden de deponer armas no habrá más víctimas

El Kremlin declaró este martes que si el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, diera la orden a las tropas del país de deponer las armas, "no habría víctimas" en Ucrania.



"Él puede dar la orden de deponer las armas, entonces no habrá ninguna víctima", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, durante su rueda de prensa diaria.



Peskov declaró no obstante que considerá a Zelenski como el presidente legítimo de Ucrania, pese a sugerir en el pasado que los militares ucranianos deben "tomar el poder en sus manos".



Con todo, por el momento no está agendada ninguna conversación telefónica entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo ucraniano, precisó.