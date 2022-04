Kim Kardashian defiende a Melissa Lucio, la madre latina condenada a muerte

“Su hija de dos años Mariah cayó por unas escaleras y dos días más tarde murió mientras dormía. Cuando pidió ayuda, la policía la interrogó”, continuó Kardashian, que expuso asimismo cómo las fuerzas de seguridad interrogaron durante horas a Melissa, lo que desembocó en una confesión coaccionada.



La celebridad pidió al gobernador de Texas, Greg Abbott, que suspenda su ejecución, y afirmó que “son historias como las de Melissa” las que le hacen posicionarse firmemente en contra de la pena de muerte.



El caso de Melissa Lucio también está siendo defendido por la organización ‘Innocence Project’, que asegura que el estado de Texas nunca presentó ninguna prueba de que la madre de origen mexicano abusara “ni de Mariah ni de ninguno de sus hijos”, y cuya petición para frenar la ejecución ha sido firmada por cerca de 170.000 personas.

Time is running out. Melissa Lucio was been wrongfully convicted of a crime that never occurred, and we have less than 30 days to stop her execution. Call @GregAbbott_TX now and tell him he must grant her clemency. Dial 956-446-2866. #SaveMelissaLucio https://t.co/b6SvymLPBl