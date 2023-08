¿Milei terminará con el peronismo tras su triunfo en primarias de Argentina?

Hay gran expectativa por lo que pueda ocurrir en las elecciones presidenciales en Argentina el próximo 20 de octubre. El principal protagonista, sin duda, será Javier Milei, la gran sorpresa en el país por su triunfo en las primarias.

Desde ya los argentinos pintan cómo será el panorama y quienes apoyan al ultraliberal, que encarna los ideales de la derecha, creen que si consigue llegar a la presidencia de Argentina sería el "puntapié" para acabar con "décadas de peronismo".



El pasado domingo, Milei, líder del espacio político La Libertad Avanza, se impuso al resto de candidatos en las elecciones primarias en el país sudamericano, que funcionan como una especie de “encuesta” para saber los aspirantes favoritos, con un 30,04 % de los votos.



Un porcentaje que será mayor en los comicios generales, según Agustín Roel Piccone, de 32 años y dos residiendo en España, quien cree que queda un “largo camino por recorrer” para enderezar Argentina, sacar a la gente de la pobreza, exterminar la inflación y bajar impuestos.



"Y en la medida en que el programa (de Milei) surta efectos positivos, más lejano quedará el fantasma del Kirchnerismo", señaló a EFE.



Por su parte, la argentina Mónica Perez, de 52 años, que también llegó a España hace dos años, no cree que los resultados de primarias fueran un “voto castigo” como sucedió en las pasadas, sino que se busca un “verdadero cambio”.



“Tengo claro que no va a ser pronto, porque las cosas no se definen de la noche a la mañana, pero creo que esto por lo menos nos ayuda a ver el panorama con algo más de luz”, indicó a EFE.



Sobre las propuestas más conservadoras del partido de Milei, como la posible derogación del aborto o del matrimonio igualitario, opina que, con la crisis económica actual, no son “cosas prioritarias” y además no siente un futuro Gobierno ultraliberal fuera a ser “tan extremo”, sino que simplemente regulará derechos.