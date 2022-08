“‘Pobreze’ y ‘desemplee’”: Bolsonaro se burla de uso de lenguaje inclusivo

En su mensaje, insinuó un paralelo entre el presidente argentino, Alberto Fernández, con quien mantiene una tensa relación y a quien tilda de "comunista", con el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva, líder progresista, favorito para las elecciones de octubre y amigo del primero.

“En Brasil, la izquierda también parece obcecada en destruir los símbolos nacionales. En verdad, es solo una forma de dividir al país, sin respetar su cultura y tradiciones. Respeto se conquista con carácter, con trabajo, con valores, y no con disparates”, agregó.

- No Brasil, a esquerda também parece obcecada em destruir nossos símbolos nacionais. Na verdade, essa é apenas mais uma forma de dividir o país, desrespeitando a sua cultura e suas tradições. Respeito se conquista com caráter, com trabalho, com valores, não com essas baboseiras.