La derecha vuelve al poder en Italia, según sondeos

Los de FdI encabezados por Giorgia Meloni, FDI, es el partido más votado con entre 22% y 26%, según esa encuesta divulgada al cierre de los colegios, a las 23.00 horas locales (21.00 GMT) y se convertiría en la primera mujer en frente del Ejecutivo de Italia.

En su última intervención pública, el pasado jueves 22 de septiembre, Meloní agradeció a los italianos por creer en la forma de hacer política que predicó durante la campaña electoral, que según ella, está basa en la "verdad y no en la mentira"

"Gracias por demostrar a todos que, para nosotros, la política significa amor y no odio, que se trata de la verdad y no de la mentira. Esta es una misión de servicio a los ciudadanos, y no una cruzada contra nuestros adversarios. Esa es una diferencia crucial entre nosotros y los partidos de izquierda"

Entre tanto, la coalición progresista encabezada por el Partido Demócrata (PD), de Enrico Letta, quedó entre 17% y 21% y el Movimiento 5 Estrellas (M5S) se convierte en el tercer partido del país con entre 13,5 y 17, 5%.