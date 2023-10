¿Quiénes son los dueños de las discotecas involucradas en tragedia en España?

Más detalles salen a luz acerca del incendio registrado en discotecas en Murcia, España, que ha dejado, hasta el momento, 13 víctimas mortales, algunos de ellos eran de nacionalidad colombiana, de acuerdo con el diario ABC.

Esta vez se conoció que el dueño ‘Fonda Milagros’, uno de los establecimientos, es de nacionalidad colombiana y perteneciente a una familia oriunda de Manizales.

El dueño que fue identificado como Juan Esteban Ramírez, aseguró en entrevista con Blu Radio que varios de los fallecidos eran personas cercanas y envió sus condolencias a las familias de las víctimas.

Sobre la tragedia, funcionarios municipales manifestaron en una rueda de prensa que las discotecas no tenían licencia municipal y sobre ellas había una orden de cese de actividad desde enero de 2022.

Sobre el tema, Ramírez aseguró que nunca le notificaron, pese a que el lugar era alquilado y supuestamente, los dueños de la propiedad le dieron una licencia para el funcionamiento de la discoteca.

“Es lógico, evidentemente que si a ti las autoridades o el propio dueño te dice que hay que cerrar, es obvio que no puedes seguir abriendo, pero a mí nunca se me notificó que no tenía licencia o que tenía que cerrar el local”, manifestó a la emisora capitalina.