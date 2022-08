Juan Carlos Laverde, hombre que sobrevivió al ataque de un caimán en Florida

“Lo único que sentí fueron escamas y dientes, y en ese momento dije: está bien. Fue solo un gran mordisco. Escuché mi mandíbula quebrarse y seguí nadando. Inmediatamente, traté de abrir sus mandíbulas porque sabía que estaba con la cabeza adentro de la boca de un cocodrilo. Mi amigo me dijo que escuchó un grito, y después no supo qué me pasó”, cuenta La Verde en la entrevista.

De acuerdo a Laverde, aún no logra entender por qué el caimán lo soltó. “El caimán me soltó finalmente y no tenía por qué hacerlo”, reitera. Por lo que atribuye el suceso, su vida y recuperación a un milagro.