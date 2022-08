Hombre de 54 años murió en un motel, su esposa debió buscar el cuerpo

“Los encargados entraron a la habitación y encontraron muy mal al señor, por lo que llamaron a los bomberos, quienes reanimaron al don y luego lo llevaron hasta el hospital”, contó el comisario Rodolfo Ortiz al portal Misiones Online.

Del hombre no se conocía la identidad en un principio, por lo que no había manera de dar alerta a los familiares de lo sucedido. No contaba con una cartera en la que portara sus documentos de identidad, pero sí con un teléfono móvil, imposible de desbloquear ante las medidas de seguridad instaladas.