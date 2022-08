Hijo mayor de Juan Gabriel fue arrestado en EE. UU.

Según dio a conocer el programa Chisme No Like, presuntamente se habría dado a la fuga cuando se encontraba cumpliendo su condena, violando aquella libertad condicional. A raíz de esto, Alberto Aguilera Jr había formado parte de los más buscados en El Paso, de acuerdo con la organización Crime Stoppers of El Paso, quienes lo ficharon el 10 de junio de 2015.