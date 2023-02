Hallan a hispana asesinada en un hotel en Florida

La Policía condal señaló que sus oficiales encontraron el cuerpo de Ceballos-Henrique en la habitación del mencionado hotel, tras el aviso de una mujer que tocó a la puerta y no encontró respuesta.

Los detectives de homicidios continúan investigando este suceso, aunque por el momento no cuentan con información alguna sobre el sospechoso.

Las autoridades señalaron que se desconoce el motivo del asesinato de la hispana y han distribuido un volante con una fotografía de la víctima, al tiempo que ofrecen 5.000 dólares de recompensa a quien facilite alguna información o pista que conduzca al arresto de sospechosos.

SEEKING INFORMATION: On 2/6/23, Maritza Ceballos-Henrique was discovered deceased at the Extended Stay America Hotel located at 8720 N.W. 33rd Street. Anyone with information is urged to contact @CrimeStopper305 at (305) 471-8477. All calls are kept strictly anonymous. pic.twitter.com/uqNjUr9wkv