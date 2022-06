¡Insólito! Gata sobrevivió dentro de una lavadora encendida por 46 minutos

¡De no creer! Siempre dicen que los gatos tienen siete vidas, y al parecer, este dicho se cumplió para la gatita Kitty, quien sobrevivió a estar 46 minutos dentro de una lavadora en funcionamiento.

El hecho impactante se registró en la ciudad de Córdoba, España, cuando Estrella, la dueña de la gata Persa, se dispuso a lavar unos pares de tenis y algunas prendas en su lavadora, sin percatarse que dentro estaba su mascota.

“Todavía no tengo muy claro cómo pasó (…) yo no sé de qué manera la gata pasó por el patio y se metió en la lavadora. Si estaba dentro y no la vi o si se me coló en un descuido", relató la mujer al diario 'Cordópolis'.