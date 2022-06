Las imágenes del fuerte terremoto en China que deja 4 muertos y 14 heridos

Tanto los fallecidos como los heridos vivían en el Condado de Baoxing, según la agencia oficial de noticias Xinhua.



Unas 300 personas fueron alojadas en el estadio de ese condado, que ha sido habilitado como refugio temporal mientras se evalúan los daños sufridos por las estructuras de viviendas y otras construcciones.



También se han organizado refugios en los condados de Baoshan y Lushan, con prioridad para el alojamiento de ancianos, niños, mujeres y estudiantes, de acuerdo a la agencia de noticias citada.

A las zonas afectadas se han desplazado más de 4.500 efectivos de rescate de emergencias, policía, bomberos y personal médico para efectuar trabajos de búsqueda de heridos, reparar infraestructuras dañadas y reubicar a residentes afectados.

En redes sociales han circulado varios videos de cómo fue el fuerte temblor que generó angustia en la población de esa parte del país.

An #EarthQuake of magnitude 6.1 struck the southwestern Chinese province of #Sichuan on Wednesday, state media reported.



The quake struck #Lushan county, near the city of #Yaan, at 5pm & was at a depth of 17km, the state TV quoted #China EQ Networks Center as saying#BREAKING pic.twitter.com/3E5ki2EhmC