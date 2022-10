Falleció la actriz Angela Lansbury, protagonista de ‘Murder, She Wrote’

Aunque Lansbury se convirtió en un rostro conocido de la pequeña pantalla por encarnar a la novelista Jessica Fletcher en ‘Murder, She Wrote’, la actriz estuvo nominada en tres ocasiones al Óscar por papeles de reparto —"Gaslight", "The Picture of Dorian Gray" y "The Manchurian Candidate"— y logró una estatuilla honorífica en 2013, concedida por la Academia de Hollywood.