Logran un principio de acuerdo para elevar techo de deuda en EE. UU.

El límite de deuda es la cantidad total de dinero que el Gobierno de los Estados Unidos está autorizado a pedir prestado para cumplir con sus obligaciones legales existentes y poder pagar los beneficios del Seguro Social y Medicare, los salarios militares, los intereses sobre la deuda nacional, los reembolsos de impuestos y otros pagos.

Cada cierto tiempo, Estados Unidos se asoma al impago de la deuda nacional porque, a diferencia de otros países, el Gobierno solo puede emitir deuda hasta el límite establecido por el Congreso, que tiene el poder de elevar ese techo según crea conveniente.

El país alcanzó el pasado 19 de enero su límite de deuda legal de 31,4 billones de dólares, lo que llevó al Departamento del Tesoro a recurrir desde entonces a medidas extraordinarias para pagar las cuentas.

Cuando se finalice el acuerdo y se apruebe en las cámaras se pondrá fin a un periodo de fuerte confrontación entre demócratas y republicanos, que llevaban meses intentando sin éxito acercar posturas sobre este tema.

Biden se ha mostrado estos meses tajante a hacer concesiones acusando a "los republicanos MAGA en el Congreso", en referencia a los legisladores más radicales del partido que siguen al expresidente Donald Trump (2017-2021), de amenazar el progreso del país con demandas "completamente" inaceptables.

Sin embargo, las negociaciones se intensificaron en las últimas semanas, ante la cercanía de la fecha límite, una urgencia que llevó al presidente Biden a regresar antes de su viaje a Japón a la cumbre del G7.

Instituciones como la Reserva Federal (Fed) han alertado estos meses sobre los riesgos de no elevar el techo de deuda. No hacerlo, advirtió recientemente su presidente, Jerome Powell, "no tendría precedentes" y "estaríamos en un territorio desconocido" cuyas consecuencias "serían muy inciertas".

También organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) han estado alertando sobre la necesidad urgente de que el Congreso actúe ya que, de no hacerlo, habrá "graves repercusiones" tanto para la economía estadounidense como a nivel global.