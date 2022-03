Hombre ataca con heces a una mujer en el metro de Nueva York

El pasado 21 de febrero, un hombre identificado como Frank Abrokwa, de 37 años, restregó con heces la cara, la cabeza, los hombros y la espalda de una mujer en una estación del metro en el distrito neoyorquino de El Bronx, por lo que fue detenido el pasado lunes.

El agresor, cuyo ataque fue grabado por una cámara de la estación, fue puesto en libertad y detenido nuevamente tras ser identificado como el protagonista de una agresión antisemita de hace varios meses contra una mujer de 46 años a la que insultó y escupió en el distrito de Brooklyn.

Según el diario New York Post, antes de ser liberado, Abrokwa aseguró riéndose que "la vida es una mierda" y que se encontraba en una "situación de mierda".

Abrowka ha sido acusado entre otras cosas de asalto, amenazas, acoso, alteración del orden público y agresión racista.

Asimismo, citando fuentes de seguridad, varios medios locales apuntan a que el sospechoso ha sido detenido en 44 ocasiones desde 1999.

No obstante, su puesta en libertad ha vuelto a avivar los ánimos de quienes defienden un endurecimiento del sistema judicial en el estado, entre ellos el alcalde de la metrópolis, Eric Adams.

"Este individuo no debería estar en las calles de Nueva York y su liberación muestra el alcance de los cambios que debemos hacer para mantener seguros a los neoyorquinos", escribió Adams en un comunicado difundido este jueves.

WANTED for an ASSAULT: On 2/21/22 at 5:15 PM, inside of the E. 241 St subway station in the Bronx, the suspect approached a 43-year-old woman sitting on the bench & struck her in the face & the back of her head with human feces. Any info? DM @NYPDTips, or call 800-577-TIPS. pic.twitter.com/8zCIHNMtgN