Hombre renueva su cédula y descubre que está casado con una mujer desconocida

“No la conozco si yo tengo a mi pareja y mis hijos y no sé quién es Marilú Estrella”, dijo Rodríguez durante una entrevista para Teleamazonas. Agregando que lleva dos años esperando que la registraduría le resuelva este problema.

Por otro lado, contó que este incidente también le ocasionó problemas con su pareja actual ya que esta no creía que el hombre no conociera a aquella mujer que aparecía en el documento.

“Mi mujer no me creía, me hizo coger maletas y me iba a botar de la casa por este error del Registro Civil”, relató.