Embajada de Rusia niega tener espías en México

Rusia rechazó los señalamientos del jefe del Comando Norte estadounidense, Glen VanHerck, sobre una presencia de espías rusos en territorio mexicano y consideró “inaceptable” que Estados Unidos trate "de influir en la actividad y las decisiones soberanas del Gobierno de México”.



La Embajada de Rusia en México "ha analizado con gran atención el discurso del señor Glen D. VanHerck y su opinión no tiene ningún fundamento sobre la presencia de 'espías militares rusos' en México”, señaló la legación diplomática en un comunicado difundido el viernes en sus redes sociales.



“Una vez más podemos observar la propaganda de Estados Unidos que tiene como uno de sus objetivos principales aislar a Rusia y a los diplomáticos rusos de todo el mundo por medio de las noticias falsas”, agregó el texto.



Además, la embajada cuestionó al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, sobre la presencia de diplomáticos estadounidenses en el país.



“En este contexto nos gustaría dirigirnos al Señor Salazar haciéndole de la manera más amable la siguiente pregunta: ¿Quiénes son más de mil diplomáticos estadounidenses que trabajan en la Embajada Estados Unidos en México?”.



El jueves, el jefe del Comando Norte estadounidense, Glen VanHerck, afirmó, durante una reunión en el Senado de su país, que México es la nación con más agentes de inteligencia rusos desplegados en el mundo.



Cuestionado sobre el tema, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo durante su rueda de prensa matutina del viernes: "Es una declaración, nosotros no vamos a cuestionar nada, somos respetuosos de la libre manifestación de las ideas".



Y agregó que México "es un país libre, independiente, soberano, y eso debe saberse cada vez más, porque parece a veces que no se entiende lo suficiente".



Finalmente, aseguró que el país permitirá la entrada de los extranjeros que quieran "llevar a cabo actividades legales".