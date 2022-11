“No hay otra opción”: Elon Musk sobre despidos masivos en Twitter

En la tarde de este viernes, el también director ejecutivo de Tesla y fundador de SpaceX se refirió a los despidos masivos indicando que “no hay otra opción” para contrarrestar las pérdidas de la empresa.

“Con respecto a la reducción de la fuerza laboral de Twitter, desafortunadamente no hay otra opción cuando la empresa está perdiendo más de $4 millones por día”, trinó Musk.

“A todos los que salieron se les ofrecieron 3 meses de indemnización, que es un 50% más de lo requerido legalmente”, agregó.

Regarding Twitter’s reduction in force, unfortunately there is no choice when the company is losing over $4M/day.



Everyone exited was offered 3 months of severance, which is 50% more than legally required.