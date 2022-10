Lula vs. Bolsonaro: ¿Qué se juega Brasil con su voto en las presidenciales?

Rómulo Leitão, doctor en derecho constitucional y profesor de la Universidad de Fortaleza, explica que “Brasil viene de un período de 10 años de convulsión, que empezó con las movilizaciones del año 2013, cuando miles salieron a las calles para protestar por el aumento de la tarifa en el transporte público”.

Luego sucedió la reelección de Dilma Roussef en 2014, “cuyo resultado fue impugnado por el candidato derrotado Aecio Neves. En 2016, la articulación entre el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, y el presidente Michel Temer, ambos del PMDB, desencadenó un proceso de juicio político/golpe parlamentario que destituye a Roussef”.

“La presidencia de Temer estuvo marcada por la baja popularidad y los escándalos de corrupción que llevaron al Ministerio Público de la Federación a proponer dos acciones penales contra el presidente por delitos cometidos en el ejercicio del mandato, ambos suspendidos por Cámara. La sucesión presidencial de 2018, cuyo liderazgo en las encuestas apuntaba a la elección del expresidente Lula, contó con la injerencia del exjuez Sérgio Moro, que decretó la detención del candidato y permitió el ascenso del diputado ultraderechista Jair Bolsonaro al poder”

Con la anulación del proceso contra el ex presidente Lula en la Corte Suprema Federal y su rehabilitación política, las elecciones de 2022 vienen con una expectativa inédita que el titular, si no es reelegido, no puede aceptar la voluntad del votante expresada en máquinas de votación electrónica..