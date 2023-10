Senador estadounidense murió junto a su familia en trágico accidende de avión

El fatídico viaje comenzó desde el aeródromo de Canyonlands, ubicado a unos 24 kilómetros al norte de Moab. Trágicamente, poco después del despegue, la aeronave, una avioneta modelo Piper monomotor, experimentó una falla catastrófica que resultó en su posterior choque. Según el comunicado del Departamento de Policía del condado Grand, compartido en sus redes sociales, todas las personas a bordo perdieron la vida en el impacto.

La noticia de esta tragedia se difundió rápidamente, con el líder de la mayoría en el Senado estatal de Estados Unidos, el republicano David Hogue, confirmando la devastadora pérdida a través de un correo electrónico enviado a todos sus colegas en la cámara alta estatal. En el mensaje, Hogue expresó su pesar por la muerte del senador Larsen y su familia.

