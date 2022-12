El papa Francisco cuestionó la discriminación de género en el trabajo

"Hay formas violentas, como la esclavitud de los jornaleros en la agricultura o en la construcción y otros lugares de trabajo, la obligación de turnos masacrantes, la rebaja de los salarios, el desprecio de la maternidad, el conflicto entre trabajo y familia. Cuántas contradicciones y cuántas guerras entre pobres se producen en torno al trabajo!", subrayó el pontífice.

Francisco también denunció que sigue "habiendo demasiados muertos, mutilados y heridos en el trabajo" y que "cada muerte en el trabajo es una derrota para toda la sociedad".

"En vez de contarlos al final de cada año, deberíamos recordar sus nombres, porque son personas y no números. No permitamos que el beneficio y la persona se pongan al mismo nivel! La idolatría del dinero tiende a pisotear todo y a todos y no aprecia las diferencias", criticó.