EE. UU. pide a sus ciudadanos que “salgan ya” de Ucrania

La Casa Blanca pidió este lunes a los estadounidenses en Ucrania que "salgan ya" del país y afirmó que no se contempla ningún plan de evacuación como el que hubo en Afganistán.



"Estamos convencidos de que es hora de marcharse", aseguró la portavoz del Gobierno estadounidense, Jen Psaki, en su rueda de prensa diaria, donde aclaró que "no hay ningún plan para una evacuación militar".



El Departamento de Estado ordenó el domingo la salida de Ucrania de las familias de los empleados en su embajada en Kiev y autorizó la marcha del personal no esencial ante la "amenaza continuada de una acción militar por parte de Rusia".



La Casa Blanca fue este lunes más allá y Psaki pidió a "los ciudadanos estadounidenses que se encuentran actualmente en Ucrania que consideren irse ya".



"No hay intención de que haya una salida o una evacuación en ese sentido (como la de Afganistán). Así que estamos transmitiendo a los ciudadanos estadounidenses que se vayan ya", expresó Psaki preguntada por los periodistas.