EE. UU. aprueba plan para ayudar a estadounidenses si hay un ataque a Ucrania

La Casa Blanca ha aprobado un plan del Pentágono para que sus soldados en Polonia construyan refugios temporales y se preparen por si fuera necesario ayudar a los estadounidenses que huyan de Ucrania en caso de un ataque ruso a ese país.



Una fuente de la Casa Blanca dijo este miércoles a Efe que esa es una de las muchas "contingencias" para las que se están preparando las tropas estadounidenses, pero subrayó que no hay ningún plan para organizar una evacuación a gran escala como la que se produjo en Afganistán.



"No estamos planeando una evacuación masiva de los ciudadanos estadounidenses de Ucrania", recalcó el funcionario, que pidió el anonimato.



El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aconsejó el lunes a los estadounidenses que viven en Ucrania que abandonen voluntariamente el país, y el citado funcionario subrayó que pueden hacerlo "mediante opciones comerciales, que están ampliamente disponibles".



No obstante, Biden ha decidido aprobar un plan por si acaso Rusia invadiera Ucrania y hubiera estadounidenses que intentaran abandonar el país, y que implicaría a los 1.700 soldados que el mandatario ordenó desplegar en Polonia la semana pasada.