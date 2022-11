Trump es demandado por presunto abuso sexual ocurrido hace 30 años

"Hace unos 27 años, unas bromas juguetonas en los grandes almacenes de lujo Bergdorf Goodman en la Quinta Avenida de Nueva York dieron un giro oscuro, cuando el acusado Donald J. Trump interceptó a la denunciante E. Jean Carroll, la forzó contra la pared de un probador, la bloqueó en el sitio con el hombro y abusó de ella", comienza el documento.

La denuncia detalla el relato de la escritora, que tenía 52 años en el momento del presunto abuso sexual, y cómo después se lo contó a dos amigas que eran periodistas, se culpó por lo sucedido, decidió no acudir a la policía por temor al poder del magnate y al rechazo social por ser una "víctima", y guardó silencio hasta que estalló el movimiento Me Too.

Asimismo, revela que pensó en acusar a Trump en 2016, cuando vio que otras mujeres denunciaban hechos similares por parte del entonces candidato a la Casa Blanca, pero no lo hizo por respeto a su madre, una política republicana a la que le quedaban meses de vida, y la posibilidad de que su relato favoreciera una imagen de "macho" entre sus seguidores.

El documento destaca que Carroll ha sufrido como consecuencia unos perjuicios psicológicos y económicos duraderos, incluyendo una "pérdida de dignidad y autoestima", no ha sido capaz de tener una relación romántica "desde el día en que Trump abusó de ella", no ha "tenido sexo con nadie desde ese periodo" y le ha resultado difícil "confiar en los hombres".