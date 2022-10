Cornelio Orozco, el veterano de guerra que combatió en Corea del Sur

“Estaba solo cuando sufrí una herida en la pierna, la bala me impactó, fue algo parecido al pinchazo de una vacuna. Un compañero me ayudó, me puso una venda para que no siguiera sangrando. Después llamó a la patrulla de la Cruz Roja y me llevó al hospital de campaña. La recuperación tardó casi 30 días”, detalla.

Durante un año de estancia en la península le permitieron enviar cartas a sus parientes para informar que estaba con vida, mientras que las relaciones sociales fueron prohibidas.

“No nos permitieron hacer amigos allá, tampoco hablar con los coreanos, nosotros íbamos a lo nuestro. Solo cuando cumplimos seis meses nos mandaron a Tokio (capital de Japón) a descansar.