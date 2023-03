Poder Judicial de Perú revisará apelación de Pedro Castillo

El Poder Judicial informó en Twitter que la decisión declaró "bien concedido" al recurso de apelación contra la resolución que desestimó en enero pasado una cuestión previa que promovió la defensa de Castillo.

Tras esta medida, la Sala Permanente precisó que próximamente señalará una fecha "para la realización de la audiencia pública donde las partes procesales presentarán sus informes orales".

El 27 de enero pasado, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria había declarado infundada, en primera instancia, la cuestión previa en la investigación que se sigue a Castillo por la presunta comisión de los delitos de rebelión, conspiración de rebelión y otros en agravio del Estado y la sociedad peruana.

El recurso planteado por Castillo busca anular la investigación abierta tras el autogolpe de Estado que intentó dar el pasado 7 de diciembre, lo que llevó a que fuera destituido ese mismo día por el Congreso.

Durante una audiencia pública en la que se revisó la cuestión previa, Castillo reiteró que su "derecho a la defensa y a las pruebas fue vulnerado por este Congreso de la República" y negó que tuviera la intención de fugarse del país.

"No he matado, no he robado y no he violado a nadie", enfatizó.

Uno de sus abogados, Eduardo Pachas, reiteró que se violó el derecho a la defensa y se incumplió la Constitución, ya que el Congreso no le realizó un antejuicio político a pesar de tratarse de un jefe de Estado.

Castillo permanece detenido desde el 7 diciembre y días después recibió una orden judicial de 18 meses de prisión preventiva mientras se le investiga por el autogolpe de Estado.

El pasado 9 de marzo se emitió otra orden de 36 meses de prisión preventiva en su contra mientras se le investiga por presuntamente haber liderado una organización criminal conformada durante su Gobierno, por la que puede recibir una condena de 32 años de cárcel.