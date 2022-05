Controlador aéreo cuenta cómo ayudó a pasajero inexperto a aterrizar avión

Un controlador de tráfico aéreo narró cómo ayudó a un pasajero sin experiencia de vuelo a aterrizar un avión, luego de que el piloto quedara incapacitado.

El hecho, ocurrido este martes en Palm Beach y digno de un guión cinematográfico, ocupa un lugar destacado en los informativos del sur de Florida.

“Sabía que el avión volaba como cualquier otro avión”, dijo WPBF Robert Morgan, controlador del Aeropuerto Internacional de Palm Beach (PBIA) en Florida. “Solo sabía que tenía que mantenerlo tranquilo, señalarle la pista y decirle cómo reducir la potencia para que pudiera descender a tierra”.

Morgan ha sido calificado como un héroe por pensar rápido y guiar exitosamente al pasajero, lo que probablemente salvó varias vidas, pues el avión aterrizó de forma segura en una pista del PBIA el martes por la tarde.

Para el controlador de tráfico aéreo, que ha trabajado en el aeropuerto durante 20 años, la emergencia comenzó cuando estaba en su hora de comida. Mientras leía un libro fuera de la torre de control, el controlador principal, Gregory Battani, lo llamó para darle alarmantes noticias.

This is brand new video (courtesy of Jeff Chandler) of a passenger landing a plane today at PBIA.



His pilot had passed out, and the passenger with zero flight experience was forced to land the plane.



Team coverage of this amazing landing is on @WPBF25News at 11. pic.twitter.com/jFLIlTp6Zs