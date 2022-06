Biden busca sacar 20 millones de toneladas de cereal bloqueadas en Ucrania

En ese sentido, reivindicó haber liberado el mayor volumen de reservas de petróleo de la historia y, aunque admitió que "llevará tiempo", prometió que los precios del combustible se reducirán.

Durante la convención sindical, Biden se definió una vez más como "el presidente más prosindicatos" de la historia de Estados Unidos, y reiteró su llamamiento a las grandes empresas para subir salarios y pagar impuestos.

"Wall Street no construyó este país. No bromeo cuando digo que sin los sindicatos no habría clase media", expresó el mandatario.

Asimismo, presumió de las cifra de desempleo, que se mantuvo en el 3,6 % en mayo, y acusó a su predecesor, el republicano Donald Trump (2017-2021), de haber sido uno de los dos únicos presidentes con los que el paro aumentó durante su mandato, junto con Herbert Hoover (1929-1933).