Alerta en Kiev por posibles nuevos bombardeos de Rusia

Las sirenas antiaéreas sonaron este viernes en Kiev y en otras doce regiones de Ucrania advirtiendo a la población de un posible ataque ruso, informó en su cuenta de Twitter Myjailo Podolyak, asesor del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

The pre-Christmas sound of sirens in Kyiv... With cruise missiles, Russia offers to "start peace talks", "restore fraternal relations", "finish off international law"... Is there anyone who still does not hear these real sounds of "Russian world"?